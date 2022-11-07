



Цены на воду для израильских домохозяйств вырастут в январе 2023 года на 3,5%

Управление водного хозяйства Израиля объявило, что с начала 2023 года цены на воду для домохозяйств вырастут на 3,5%.



По данным ведомства, рост цен связан с увеличением капитальных затрат “Мекорота”, а также с изменением стоимости электроэнергии на рынке воды и ростом платежей за получение опресненной морской воды.



Стоимость воды в Израиле обновляется два раза в год – в январе и в июле.



Повышение цен на воду последовало за недавним ростом стоимости электроэнергии на 8,6%.