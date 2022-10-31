



Цены на природный газ рухнули



Цены на природный газ упали более чем на 40% с тех пор, как в конце августа они достигли максимума, что ослабило серьезное ценовое давление для потребителей и производителей.



Снижение связано с теплой осенней погодой и рекордным внутренним производством. Аналитики предупреждают, что холод могут привести к новому взлету цен этой зимой, особенно на северо-востоке.



Тем не менее есть прогнозы, что в 2023 году цены, в среднем, будут ниже, чем в этом году. Ожидается рост предложения от все более эффективных североамериканских бурильщиков наряду с более медленным ростом спроса со стороны производителей.



В период с 9 сентября по 14 октября к запасам был добавлен 571 миллиард кубических футов газа, дефицит сократился до нормального уровня более чем вдвое. По данным Управления энергетической информации, по состоянию на неделю назад объем газа в хранилищах был в пределах 5,5% от нормального уровня для этого времени года.