



Цены на нефть "ушли на дно": Что происходит на рынке

В понедельник, 17 июля, рынок нефтепродуктов всколыхнуло от падения цен. Фьючерсы на некоторые марки упали больше чем на доллар. Цены на нефть испытали немалое давление из-за разочарования в экономическом подъеме Китайской Народной Республики. Об этом пишет издание Reuters.



По состоянию на 16:00 17 июля цена фьючерсов (за баррель):

марка Brent – ​​$78,73 (-$1,11; -1,39%);

марка West Texas Intermediate – $74,43 (-$0,98; -1,3%);

марка Urals – $63,24 (-$0,35; -0,55%).

Первой причиной обвала нефти считают слишком медленное экономическое восстановление Китая после пандемии. Предполагалось, что показатели ВВП КНР в годовом исчислении поднимутся на 7,3%, в то время как произошел рост всего на 6,3%.



Аналитики считают, что цена нефти также во многом зависит от ослабления спроса на продукцию в стране. В то же время, Пекин, вероятно, не будет активизировать новые меры стимулирования, накапливая собственные запасы. Еще одна веская причина того, что нефть падает в цене, заключается в частичном восстановлении добычи ресурса в Ливии. Два из трех ливийских нефтяных месторождений, которые имели производственную мощность 370 тысяч баррелей в сутки, в субботу снова заработали.



Между тем, Россия планирует сократить экспорт продукции в августе из портов в Балтийском море примерно на 100-200 тысяч баррелей в сутки.

Ранее ведущий производитель нефти – Саудовская Аравия – объявил о намерении в дальнейшем сокращать добычу нефти. Разница будет составлять 1 миллион баррелей в сутки в августе по сравнению с прошлыми месяцами.



Агентство по охране окружающей среды США предусматривает, что искусственное влияние Российской Федерации и Саудовской Аравии повлечет за собой преобладание спроса над предложением в 2023-2024 годах. Это означает, что цена нефти может сильно подняться, хотя пока реальных оснований для этого нет.