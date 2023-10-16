



Цены на нефть стабилизировались на фоне оценки конфликта между Израилем и ХАМАС

Цены на нефть после резкого роста на прошлой неделе стабилизировались в понедельник, поскольку инвесторы ожидают, не будут ли втянуты в конфликт между Израилем и ХАМАСом другие страны, что может привести к дальнейшему росту цен и нанести новый удар по мировой экономике.



По состоянию на 0419 GMT фьючерсы на нефть марки Brent не менялись и составляли 90,89 долл. за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизилась на 2 цента до $87,67 за баррель.



В пятницу, 13 октября, оба бенчмарка выросли почти на 6%, показав максимальный дневной процентный прирост с апреля, поскольку инвесторы оценили возможность более масштабного конфликта на Ближнем Востоке.



За неделю Brent подорожала на 7,5%, а WTI - на 5,9%.