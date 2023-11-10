



Цены на нефть снижаются третью неделю подряд на фоне войны в Газе

В пятницу цены на нефть немного выросли, но уже третью неделю падают, поскольку опасения по поводу перебоев в поставках из-за конфликта между Израилем и Хамасом ослабли, что позволило вновь вырасти спросу.



Январские фьючерсы на нефть марки Brent по состоянию на 0729 GMT выросли на 40 центов, или на 0,5%, до 80,41 долл. за баррель, а декабрьские фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) находились на уровне 76,04 долл. и выросли на 30 центов, или на 0,4%.



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На этой неделе фьючерсы на нефть марки Brent упали на 5,7%, в то время как WTI снизилась на 5,9% с прошлой недели. Трехнедельное падение является самым длинным с момента четырехнедельного падения с середины апреля по начало мая.



"Угроза перебоев в поставках с Ближнего Востока продолжает снижаться", - говорится в записке ANZ Research, опубликованной в пятницу.



"Конфликт по-прежнему хорошо сдерживается в Газе, несмотря на опасения, что он будет разрастаться по мере того, как соседние арабские страны будут выражать свое недовольство".