



Цены на нефть подскочили после атаки на танкер израильского миллиардера

Недалеко от побережья Омана нефтяной танкер, принадлежащий израильскому миллиардеру Идану Оферу, подвергся вчера атаке беспилотника, в результате чего выросли цены на нефть.

Атака привела к росту цены на нефть марки Brent на 65 центов до 94,5 долларов.

Танкер под либерийским флагом вышел из Омана в понедельник ​​и направился в Буэнос-Айрес. В США и Великобритании сообщили, что ведется расследование.

Офер является владельцем конгломерата, которому принадлежит Quantum Pacific Shipping, а также имеет интересы в энергетической, спортивной и горнодобывающей отраслях.