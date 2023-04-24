



Цены на молочные продукты резко вырастут на следующей неделе

С 1 мая многие молочные продукты, цены на которые подлежат государственному контролю, подорожают на 16%.



Стоимость 1-литровой упаковки 3% молока подскочит с 6,23 шекеля до 7,23 шекеля, а 250-граммовая банка мягкого белого сыра подорожает с 4,98 шекеля до 5,77 шекеля.



0,2 л сметаны теперь будет стоить 2,81 шекеля по сравнению с 2,4 шекеля до этого.



Цены на молочные продукты в Израиле являются деликатным вопросом и вызывают реакцию, которая часто перерастает в массовые демонстрации против высокой стоимости жизни. В 2011 году так называемый протест против творога спровоцировал несколько недель социальных волнений, в результате которых супермаркеты снизили цены на молочные продукты и были проведены политические реформы, направленные на снижение потребительских цен.