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Цены на газ в Европе продолжают падать: причина
17.11.2022 12:17 Ольга Белозерова

Цены на газ в Европе продолжают падать: причина

Стоимость природного газа в Европе продолжает снижаться, поскольку прогнозы погоды указывают на повышение температуры, сигнализируя о том, что начало отопительного сезона в регионе может быть отодвинуто на более поздний срок.

По данным Bloomberg, базовые фьючерсы упали на 10,2% после падения на 8,2% в среду. 

Трейдеры внимательно следят за погодными тенденциями, так как газовые хранилища в Европе почти заполнены, что должно служить буфером на зиму

Некоторые аналитики предсказывают, что Европа сможет пережить зиму с ограниченными поставками из РФ, если погода останется мягкой. В то же время, цены на газ по-прежнему более чем в три раза выше среднего показателя за последние пять лет.

Эксперты и власти призывают население экономить.

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