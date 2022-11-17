



Цены на газ в Европе продолжают падать: причина

Стоимость природного газа в Европе продолжает снижаться, поскольку прогнозы погоды указывают на повышение температуры, сигнализируя о том, что начало отопительного сезона в регионе может быть отодвинуто на более поздний срок.



По данным Bloomberg, базовые фьючерсы упали на 10,2% после падения на 8,2% в среду.



Трейдеры внимательно следят за погодными тенденциями, так как газовые хранилища в Европе почти заполнены, что должно служить буфером на зиму



Некоторые аналитики предсказывают, что Европа сможет пережить зиму с ограниченными поставками из РФ, если погода останется мягкой. В то же время, цены на газ по-прежнему более чем в три раза выше среднего показателя за последние пять лет.



Эксперты и власти призывают население экономить.