



Цены на газ обвалились на 20%: что произошло на рынке



Цены на газ в Европе упали на 20% . Это было зафиксировано на открытии торгов в четверг, 24 августа. Падения связаны с протестами на крупнейшем в Австралии заводе по экспорту сжиженного газа. Об этом пишет Bloomberg.



По данным издания, эталонные фьючерсы на газ упали сразу на 21% на открытии торгов до 30,5 евро за МВт-час (350 долларов за тысячу кубометров). Впоследствии снова незначительно выросли и составили 32,8 евро за МВт-час (375 долларов за тысячу кубов).



Bloomberg отмечает, что цены на газ заметно колебались в августе. Это было связано с тем, что трейдеры ожидали результатов забастовок на заводах в Австралии. Если бы работа заводов прекратилась, это могло повлиять на десятую часть мировых поставок сжиженного газа. В ответ на эти риски был зафиксирован резкий рост цен сразу на 40%.



Вечером 23 августа прошли переговоры с митингующими. Профсоюзы, представляющие работников СПГ-эксплуатации Северо-Западного шельфа компании Woodside Energy Group Ltd, теперь рассматривают "сильное предложение" от компании.



Издание пишет, даже если соглашение с Woodside будет заключено, переговоры с Chevron Corp. по поводу споров с работниками двух ее австралийских СПГ-объектов до сих пор продолжаются. Это ставит под угрозу 24,5 миллиона тонн ежегодных поставок или около 5% мировых мощностей по сжижению газа.



Также известно, что голосование по одобрению забастовки планируется завершить в четверг на заводах Gorgon и Wheatstone, а 28 августа – на платформе Wheatstone. Такие события могут привести к тому, что цены на газ будут колебаться и дальше.