



Цены на электроэнергию в Нидерландах упали до отрицательных значений

Цены на электроэнергию в Нидерландах на торгах в среду опустились до отрицательного уровня из-за избытка предложения, генерируемого возобновляемыми источниками энергии.



Цена на электроэнергию в период с 13 до 14 часов 19 апреля біла зафиксирована на уровне минус 739,96 евро за МВт/ч, сообщает Bloomberg. Средневзвешенные цены на электричество оставались отрицательными с 10:00 до 17:00.



Рост “зеленой” электроэнергии превысил спрос, и электрораспределительным компаниям пока сложно приспособиться к этим изменениям.

Как отмечают в консалтинговой компании Enappsys, нидерландские электросети получают порядка 16 ГВт “чистой” электроэнергии в то время, когда потребление было низким.



Ситуация является примером того, как далеко Европа отошла от энергетического кризиса, который привел к рекордно высоким ценам в прошлом году и угрожал нехваткой зимой, пишет Bloomberg. На газовом рынке региона произошел скачок от дефицита поставок к перенасыщению.



Как отмечает издание, отрицательные цены можно увидеть летом и во время государственных праздников при ветренной погоде. У управляющих энергосистем есть возможность сократить предложение или повысить спрос. Нидерландская электрораспределительная компания Tennet BV в среду выпустила предупреждение для поставщиков, попросив их сократить поставки на рынок.