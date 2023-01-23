



Цены на электричество поднимут на 6,2%

Министр финансов, Бецалель Смотрич, подписал сегодня (понедельник) приказ о продлении срока действия снижения налога на уголь. Это снижение позволит на время снизить цену на электроэнергию с 8,2%, согласно решению Управления электроэнергетики, до примерно 6,7%, начиная с февраля.



10 января указ был опубликован для публичных комментариев. В то же время, на пресс-конференции, проведенной Смотричем с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, на которой они объявили об экономическом плане борьбы со стоимостью жизни, было обещано, что рост цен будет снижен до 2,5%, и на данный момент никаких дальнейших шагов по этому вопросу предпринято не было.



"Мы взяли на себя обязательство и выполняем его - борьба со стоимостью жизни ведется по всем фронтам", - сказал Смотрич после подписания приказа. "С момента моего прихода в Министерство финансов я провожу ночи и дни в изучении ситуации Первые шаги по снижению роста налогов на электричество, воду и недвижимость уже осуществляются, и в то же время мы работаем над ответственным и ориентированным на рост бюджетом и инфраструктурой с очень значительными новостями для граждан Израиля."