



Цены на бензин в апреле не изменились, несмотря на снижение акцизов

В апреле максимальная розничная цена литра неэтилированного бензина с октановым числом 95 на заправке самообслуживания останется неизменной и составит 6,81 шекеля, включая НДС. Апрель станет вторым месяцем подряд, когда цена не изменится.



Минэнерго объяснило неизменную максимальную цену тем, что снижение акциза на топливо на 3,5% было компенсировано 4%-ным ростом мировых цен на нефть. В формуле для расчета максимальной цены на топливо акцизный сбор остается самой крупной составляющей розничной цены. Из 6,81 шекеля за литр бензина 2,9 шекеля идет государству на акцизный сбор и еще 1 шекель на НДС.



Ровно год назад правительство приняло решение о временном снижении акцизного сбора, так как с началом войны в Украине взлетели цены на нефть. С тех пор сокращение было продлено на различные суммы. 29 марта министр финансов Бецалель Смотрич распорядился еще больше снизить налог на топливо, несмотря на падение мировых цен на сырую нефть.



Снижение акцизов обойдется государству в 130 миллионов шекелей в виде недополученных доходов. В марте снижение акциза составило 0,45 шекеля за литр бензина. В апреле он должен был упасть до 0,13 шекеля. Теперь скидка составит 0,56 шекеля за литр в апреле. Если он не будет снова повышен, снижение акциза упадет до 0,13 шекеля с мая до конца года.