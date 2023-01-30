



Цены на бензин поднимутся выше 7 шекелей за литр

Министерство национальной инфраструктуры, энергетики и водных ресурсов объявило, что максимальная цена на 95-й бензин, контролируемая государством, на заправках самообслуживания в Израиле в феврале вырастет на 0,33 шекеля во вторник в полночь до 7,17 шекеля за литр. Плата за полное обслуживание заправок обслуживающим персоналом заправочной станции останется в размере 0,21 шекеля. Это самая высокая цена с июля 2022 года.



Скачок цен происходит несмотря на то, что в январе министр финансов Бецалель Смотрич подписал приказ о снижении акцизного налога на бензин на 0,10 шекеля за литр. Эта скидка будет действовать до конца 2023 года. Шаг, предпринятый новым правительством для решения проблемы повышения цен на топливо, значительно скромнее, чем у его предшественника.



С апреля прошлого года до конца 2022 года предыдущий министр финансов Авигдор Либерман применял различные снижения акцизов на налог на топливо, достигнув удешевления бензина на 0,85 шекеля за литр.



Основной причиной роста цен на бензин стал рост цен на нефть на мировых рынках в январе.