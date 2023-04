Цены на акции израильских банков падают, несмотря на рекордную прибыль

Крупная пятерка израильских банков сообщила о совокупной прибыли в размере почти 24 миллиардов шекелей в 2022 году. Это была рекордная прибыль, которая в любой обычный год подняла бы цены на акции банков до новых пиков. Но запланированная судебная реформа, глобальный экономический кризис с высокой инфляцией и ростом процентных ставок изменили правила игры за последний год, и цены на акции израильских банков упали вдвое, а в некоторых случаях почти втрое по сравнению с основными индексами TASE.



Вице-президент Leader Capital Markets Алон Глейзер считает, что есть две основные причины разрыва между доходностью акций банков и общей доходностью индексов TASE.



“Инвесторы дистанцируются от Израиля из-за политических событий и изменений в судебной системе”, – говорит он. “Поскольку банки отражают израильскую экономику, они, вероятно, пострадают в случае ухудшения состояния израильской экономики”.



Доходность акций израильских банков показывает, что за несколько дней до заявления премьер-министра о приостановке судебной реформы среди инвесторов был оптимизм, и акции выросли. Однако сразу после выступления Нетаниягу 27 марта, когда стало ясно, что это всего лишь отсрочка с возможностью перезапуска законодательства, резкие падения вернулись, а общие индексы остались относительно стабильными.



Сами банки подробно рассмотрели этот вопрос в своих финансовых отчетах за 2022 год. Банк Hapoalim заявил, что “судебная реформа может иметь негативные последствия для экономики Израиля, клиентов банка и самого банка”. Банк Leumi сообщил, что законодательный процесс и протесты “могут оказать негативное влияние на экономику Израиля и, как следствие, на деятельность банка”.

О важности банков для израильской экономики свидетельствует тот факт, что с начала 2023 года 40% торгов на TASE приходится на акции банков большой пятерки.



Еще одной причиной падения цен на банковские акции является рост процентных ставок.



По словам источника на рынке капитала, тот факт, что банки, особенно крупные, являются более ликвидными, объясняет резкое снижение цен на их акции. “В то время как средний заказ на покупку или продажу акций Mizrahi Tefahot, Discount или First International достигает десятков тысяч шекелей, с Hapoalim и Leumi он может достигать 100 000 шекелей и более. Каждая сделка с их акциями более значительна”.



Данные TASE показывают, что в последние годы акции Leumi и Hapoalim являются наиболее продаваемыми на рынке. С начала 2023 года цена акций Hapoalim упала на 8%, а Leumi – на 7,3%. Стоимость акций меньшего по размеру First International Bank с начала года упала на 10%. Источник сообщил, что причиной более значительного падения акций First International является более высокий коэффициент прибыли, так что это своего рода рыночная коррекция.

Буквально несколько месяцев назад, в декабре 2022 года, наблюдалась аналогичная тенденция разрыва между ведущими индексами фондового рынка и индексом банков на фоне повышения процентных ставок и опасений по поводу рецессии и кредитных потерь. Теперь в недавно опубликованных отчетах банки ссылаются на рост кредитных рисков.



Снижение цен на акции банков напрямую связано со сбережениями населения Израиля, поскольку институциональные инвесторы держат их через фонды. Активы в банке Leumi составляют около 29%, подавляющее большинство которых осуществляется через сберегательные фонды и взаимные фонды, в то время как в банке Hapoalim – 31,3%, а в Discount – 33%. В двух банках, в которых есть контролирующее ядро, влияние меньше. В Mizrahi-Tefahot организациям принадлежит 12%, а в First International – всего 6,3%.



Возьмем, к примеру, Leumi. Прошлым летом рыночная капитализация банка составляла около 50 миллиардов шекелей, тогда как до повышения в начале недели его рыночная капитализация упала ниже 40 миллиардов шекелей. Это снижение примерно на 20% приводит к ухудшению доходности вкладчиков, что можно увидеть в отчетах учреждений, управляющих сбережениями населения.