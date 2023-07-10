



Центробанки возвращают свое золото домой после санкций против РФ – исследование

Все большее количество стран возвращают золотые резервы в качестве защиты от санкций, наложенных Западом на Россию, согласно опубликованному в понедельник обзору центробанков и суверенных фондов, проведенному Invesco. Обвал на финансовом рынке в прошлом году привел к значительным потерям для управляющих суверенными финансами, которые “фундаментально” переосмысливают свои стратегии, полагая, что более высокая инфляция и геополитическая напряженность никуда не денутся.



Более 85% из 85 суверенных фондов благосостояния и 57 центральных банков, принявших участие в ежегодном исследовании Invesco Global Sovereign Asset Management Study, считают, что инфляция в ближайшее десятилетие будет выше, чем в прошлом. Золото и облигации развивающихся рынков считаются хорошей ставкой в ​​этой среде, но прошлогодняя заморозка Западом почти половины золотовалютных резервов России на 640 миллиардов долларов в ответ на вторжение в Украину также, по-видимому, вызвала сдвиг.



Опрос показал, что “значительная доля” центральных банков обеспокоена созданным прецедентом. Почти 60% респондентов заявили, что это сделало золото более привлекательным, а 68% хранят резервы дома по сравнению с 50% в 2020 году.



“Мы хранили золото в Лондоне, но теперь мы перевели его обратно в свою страну, чтобы держать его в качестве резервного актива в безопасности”, – говорят представители одного из центробанков.



Род Рингроу, глава официальных учреждений Invesco, утверждает, что это широко распространенное мнение.



“Если это мое золото, то я хочу, чтобы оно было в моей стране” – это мантра, которую мы увидели в прошлом году”, – говорит он.





Геополитические опасения в сочетании с возможностями развивающихся рынков также побуждают некоторые центральные банки диверсифицировать свою деятельность, отказавшись от доллара.



7% центробанков считают, что растущий долг США также является негативным фактором для доллара, хотя большинство по-прежнему не видят ему альтернативы в качестве мировой резервной валюты. Доля тех, кто видит в китайском юане потенциального соперника доллару, упала до 18% с 29% в прошлом году. Почти 80% из 142 опрошенных учреждений считают геополитическую напряженность самым большим риском в течение следующего десятилетия, а 83% назвали инфляцию проблемой в течение следующих 12 месяцев.



В настоящее время наиболее привлекательным классом активов считается инфраструктура, особенно проекты, связанные с производством возобновляемой энергии.



Обеспокоенность по поводу Китая означает, что Индия остается одной из самых привлекательных стран для инвестиций второй год подряд, в то время как тенденция “почти-шоринга”, когда компании строят заводы ближе к местам продажи своей продукции, стимулирует такие страны, как Мексика, Индонезия и Бразилия.



Наряду с Китаем, Великобританией и Италией они считаются менее привлекательными, в то время как рост процентных ставок в сочетании с привычками работать на дому и совершать покупки в Интернете, которые укоренились во время вспышки COVID-19, означают, что недвижимость в настоящее время является наименее привлекательным частным активом.



Рингроу отмечает, что фонды благосостояния, показавшие лучшие результаты в прошлом году, осознали риски, связанные с завышенными ценами на активы, и готовы внести существенные изменения в портфель.



“Фонды и центральные банки сейчас пытаются справиться с более высокой инфляцией”, – говорит он. “Это серьезная перемена курса”.