



Центральный банк Израиля повысит учетную ставку – прогноз

Ожидается, что на этой неделе центральный банк Израиля повысит учетную ставку на целых полпроцента, что может стать еще одним шагом в ужесточении, направленном на снижение инфляции до ее прежнего уровня. Целевой показатель, к которому стремится Банк – 1%-3% годовой инфляции.



Поскольку Банк Израиля в прошлом месяце установил процентную ставку на уровне, близком к 4%, большинство экономистов ожидают повышения ставки на 25 базисных пунктов в феврале, чтобы довести ставку до 4%, что станет самым высоким показателем с октября 2008 года – 3,75%. Но более высокие, чем ожидалось, данные по инфляции и экономическому росту, опубликованные на прошлой неделе, заставили аналитиков изменить прогноз на 50 базисных пунктов.



По прогнозам стратега Citi Бхумика Гупты, когда Федеральная резервная система США увеличит ставку на четверть пункта, Банк Израиля последует этому примеру.



“Однако, учитывая, что последние данные об инфляции являются очень высокими, сейчас рынок ожидает повышения на 50 базисных пунктов”, – говорит экономист, добавив, что окончательная ставка, вероятно, составит 4,5%, а не 4,25%.



В январе годовой уровень инфляции вырос до более чем 14-летнего максимума в 5,4%. В то же время экономический рост Израиля за IV квартал составил 5,8% в годовом исчислении в, и в 2022 году рост составит 6,5%, что более чем вдвое превысит ожидания.



“Опасения негативного воздействия на ипотечных заемщиков – единственный фактор, который может смягчить повышение процентных ставок”, – полагает экономист Bank Hapoalim Виктор Бахар.



Следующее решение по ставке назначено на 3 апреля. Прогнозируется, что экономика Израиля вырастет менее чем на 3% в 2023 году.