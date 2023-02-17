



Цена шекеля достигла трехмесячного минимума

В пятницу, 17 февраля, шекель еще больше ослаб по отношению к доллару и евро, чем в течение всей недели.



По данным Globes, Банк Израиля установил репрезентативный курс к доллару на 0,791% выше, чем в четверг, - 3,566 шек. за доллар, а курс к евро - на 0,158% выше - 3,794 шекеля.



Национальная валюта Израиля торгуется на самом низком уровне по отношению к доллару с начала ноября. За последний месяц шекель обесценился на 5%.



Что примечательно, в понедельник Валютный комитет Банка Израиля объявит о повышении процентной ставки в рамках усилий по сдерживанию инфляции. Ожидается рост на 0,25% до 4%. Однако на фоне резкого ослабления шекеля аналитики не исключают, что процентную ставку повысят на 0,5%.