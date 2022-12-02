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Цена мобилизации: экономика России страдает из-за нехватки работников
02.12.2022 11:12 Наталья Богинская

Цена мобилизации: экономика России страдает из-за нехватки работников

В конце сентября в РФ зафиксирован рекордный недостаток персонала, быстро распространяющееся по стране, а безработица приближается к самому низкому уровню за всю историю.

По словам руководителя аналитического отдела HeadHunter Натальи Даниной, возрастная группа от 20 до 24 лет сейчас насчитывает не более 7 миллионов человек, что является резким падением по сравнению с 12 миллионами.

К примеру, российская сельскохозяйственная компания "Агрокомплекс" пытается заполнить рабочие места трактористов и других работников, незаполненные на 32%.

В Новосибирске, чиновники сообщают, что им едва хватает половины персонала, расчищающего улицы от снега. 

За неимением рук, более 200 осужденных будут трудоустроены в государственную компанию производства танков "Уралвагонзавод".

Нехватка рабочей силы может стать серьезной уязвимостью для России. Это продолжится и в следующем году, особенно, учитывая другие части экономики, попавшие под давление санкций. 

“Страх и неопределенность вызвали очень серьезный отток мозгов и капитала из страны, нанеся ущерб многим секторам”, – пишет Bloomberg.

Почти половина компаний заявили, что нехватка кадров сделает невозможным для них увеличение объемов производства, даже если будет достаточный спрос. Россию ждет очередная волна мобилизации, и это в итоге неминуемо приведет к большому будущему спаду экономики.

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