



Carrefour: Цены в Израиле будут на 10-20% выше, чем в Европе

Генеральный директор Carrefour Александр Бомпар сообщил “Globes”, что цены будут намного ниже, чем у самых дешевых конкурентов на израильском рынке.



“Мы расширяемся по всему миру с помощью модели франчайзинга. Мы работаем примерно в 10 странах, но предпочитаем предоставлять франшизу местным партнерам, которые хорошо знают свою страну”, – говорит генеральный директор французского гиганта розничной торговли Carrefour Александр Бомпар. “Это выбор, который мы сделали и в Израиле. У нас была возможность войти в Израиль вместе с Electra, компанией, которая хорошо знает территорию. Вместе с нами они руководят форматом и развитием деятельности”.



“Идея состоит в том, чтобы принести в Израиль уникальное разнообразие форматов магазинов, от магазинов шаговой доступности до гипермаркетов площадью более 2500-4000 квадратных метров. Привнести технологическое развитие и электронную коммерцию, а также широкий ассортимент продуктов торговой марки Carrefour по доступным ценам Мы уже привезли более 1000 продуктов, и наша идея состоит в том, чтобы предлагать качественные продукты по разумным ценам”, – добавляет он.



“Цены устанавливаются нашими партнерами. Мы не несем ответственности за окончательную цену, но считаем, что привносим конкуренцию, как вы, наверное, уже можно увидеть с некоторыми продуктами Carrefour, которые на 35%, 40% и даже 50% ниже по цене, чем некоторые из самых дешевых продуктов на рынке”, – сообщил глава Carrefour.



“Из-за налогов на импорт и дополнительных затрат разница составит от 10% до 20%, но все же наши цены будут намного ниже, чем у самых дешевых конкурентов на рынке”, – уверенно заявляет Бомпар. “На нашу сферу сильно влияет инфляция, глобальные цепочки поставок, трудности, связанные с российско-украинской войной, и другие факторы. В Израиле есть спрос на хорошие продукты по низким ценам, поэтому были такие большие ожидания от выхода на рынок Carrefour. Мы определенно можем их оправдать”.



По словам главы Carrefour, вопросы кошерности потребуют поиска решений через местных производителей. Это займет время, но это произойдет.