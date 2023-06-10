



Capital Economics: В Еврозоне уже началась рецессия

Страны Еврозоны вошли в новую экономическую фазу. Специалисты предупреждают, что причин для оптимизма в ближайшие месяцы нет. Об этом пишет CNBC.



В первом квартале 2023 года ВВП стран блока остановился на уровне -0,1%. Об этом стало известно после пересмотра оценок Евростата. До этого говорили о росте на 0,1% . Первой страной, по сути вступившей в рецессию, стала Германия. А это самая большая экономика Европы. Помимо Германии о сокращении темпов экономического роста, сообщила Ирландия. Речь идет о спаде почти на 5% . Также в этот список входят Нидерланды и Греция. Все вышеупомянутые страны входят в Еврозону.



Кроме того, следует учитывать, что в последнем квартале 2022 года этот показатель сократился на 0,1%. Следовательно, сокращение ВВП фиксируют второй квартал подряд. Объемы потребления домохозяйств упали на 0,3% в первые три месяца 2023 года. Это последствия давления на них высоких цен.



“Новость о том, что ВВП все-таки сократился в первом квартале, означает, что Еврозона уже упала в техническую рецессию. Мы подозреваем, что экономика сократится дальше в течение остального года”, – заявил главный экономист Capital Economics.



Специалист по Pantheon Macroeconomics предупредил, что, скорее всего, не стоит ожидать роста экономик Еврозоны в ближайшие месяцы. Кроме того, он прогнозирует замедление активности инвесторов.



Еврозона – это валютный блок 20 государств-членов Европейского Союза, принявших евро как свою национальную валюту и единственное законное платежное средство.