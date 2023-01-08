



Cамые выгодные направления инвестиций в блокчейн 2023 года

Чего ожидать от развития проектов на блокчейн в году, что едва начался, куда стоит вкладывать средства, а чего делать не нужно — все это интересует многих потенциальных инвесторов и желающих заработать на высоких технологиях. Свое видение ситуации дали эксперты IT-компании BeFund, которые уже много лет работают над развитием блокчейн и Web 3.0. Под конец 2022-го они опубликовали масштабное исследование событий всего ушедшего года. На основе данных, а также личного богатого опыта, разработчики составили прогноз самых выгодных направлений для инвестиций. И не столь важно, сколько именно денег вы хотите вложить — главное не прогадать с сегментом этого, по сути, нового и непростого рынка. Давайте рассмотрим этот прогноз и отыщем самые выгодные инвестиции.

В целом сотрудники BeFund считают 2022-й более полезным для всего мира блокчейн, чем разрушительным. Это может показаться весьма опрометчивым заявление, глядя на стабильно падающий курс всех популярных криптовалют. Однако исследователи подчеркивают, что “крипта” — это совсем не блокчейн, а лишь одна из многих сфер его применений. Обвал на биржах позволил вывести из бизнеса по-настоящему слабых и ненадежных игроков, чем, по сути, расчистил поле для укрепления серьезных проектов с подкрепленной ликвидностью. Конечно, нельзя игнорировать криптовалюты, поскольку это главная движущая сила всех проектов на блокчейне. Однако заработок на разнице курсов — занятие, в основном, для опытных брокеров и не каждый человек может обладать всеми необходимыми качествами и навыками, чтобы получать желаемую прибыль.

А вот развивать собственные проекты на блокчейн или участвовать в них на правах партнеров — это уже другое дело. И здесь падение курсов пока играет на руку: не забывайте, что “газ” в любом блокчейне, это также своего рода криптовалюта, привязанная к основному курсу. Таким образом общий чек за транзакции или выполнение смарт-контрактов будет меньше при низком курсе. Чем не позитивное условие для развития проектов?

2023-й должен стать, если не переломным, то хотя бы ключевым, во взаимодействии децентрализованных организаций и централизованных структур, в частности государств. Предпосылок для этого более чем достаточно и необходимые позитивные сигналы продолжают поступать. Так, например, на последнем заседании ФРС США не случилось ужесточения условий для сдерживания развития блокчейн, которых многие опасались. Также позитивным нужно считать октябрьское решение правительства Израиля о выпуске части гособлигаций на блокчейн. Да, это еще не победа, но уже и не отвержение децентрализованных систем, что дает зеленый свет развитию Web 3.0.

Таким образом, исследователи называют самыми привлекательными инвестиции именно в долгосрочные проекты — инновационные, полезные и те, которые способны решить многолетние проблемы всего современного человечества. Как ни странно, но множество из них касаются финтеха и могут быть решены благодаря развитию DeFi. Именно здесь собралось больше всего различных посредников, каждый из которых старается по-максимуму зарабатывать на предлагаемых услугах. По подсчетам, внедрение технологии блокчейн способны сократить затраты на осуществление финансовых операций от 4% до 26%, а это весьма серьезные показатели. Сейчас пользуются популярностью решения для международных переводов, возможности оплаты товаров и услуг, предоставление займов и страхования. В 2022-м возможность получить от нескольких миллионов до нескольких миллиардов долларов инвестиций для стартапов в этом направлении была весьма реальной и в нынешнем году такая тенденция будет продолжаться. Благо, нерешенных вопросов очень много и найти достойный стартап будет не сложно. Также возможно запустить его самому и получить прибыль в качестве разработчиков — это уже по желанию.

Следующим перспективным направлением можно считать NFT. И речь сейчас не о красивых картинках из коллекций. Именно сейчас, пережив небывалый всплеск хайпа вокруг невзаимозаменяемых токенов общество осознало уникальность этого феномена. Главная способность NFT состоит в возможности подтверждения права собственности на актив. Таким образом открывается широкое поле для применения этих токенов и дальнейших операций с ними. Также NFT стирают границы между реальным и виртуальным миром, поскольку токенизировать можно практически любой предмет. Это расширяет возможности купли-продажи или аренды, а главное — приближает создания полноценних метавселенных. Но это уже совсем другая тема со своими возможностями инвестиций.

А вот чего делать не рекомендуется, так это вкладываться в известные криптовалюты, по крайней мере, пока не достигнуто дно падение курсов. До этого момента рынком правят “киты”, которые безжалостно скупают все доступные доступные монеты. Они могут себе это позволить и, конечно же, заработают сверхприбыль, когда закончиться крипто зима. Это случится в любом случае, поскольку нынешний обвал не первый и уж точно не последний. Однако, если вы не “кит”, то и быть им пытаться не следует: к сожалению, опыт BeFund доказывает, что всегда найдется “рыба покрупнее”, которая сможет поглотить ваши надежды на прибыль вместе с проинвестированными средствами.

Также не стоит увлекаться проектами с сомнительной репутацией: зачастую они обещают слишком много и слишком быстро. Например, анализ пяти лучших для инвестиций альткоинов по версии BeFund показал, что самый оптимистичный прогноз составляет десятикратный рост стоимости одного токена до 2025-го года. Поэтому если вам обещают “х100” или что-то в этом духе, скорее всего перед вами очередные аферисты.

В заключении предлагаем никак не финансовый, но очень простой и важный совет: никогда не принимайте инвестиционных решений на основе утверждений лишь одного источника. Проверяйте информацию, обращайтесь к первоисточникам и собирайте как минимум несколько мнений и отзывов о проекте или отрасли, в которые собираетесь вложить собственные деньги. Желаем успехов и прибыли в 2023-м году!