



Cal предлагает "детскую" карточку с 10-процентным кэшбэком

С началом учебного года кредитная компания Cal запускает детскую кредитную карту My Cal, которая позволит родителям легко и быстро управлять карманными деньгами, не имея дело с наличными.



Новая карта будет выпускаться для детей всех возрастов и позволит родителям мгновенно пополнять счет онлайн из любого места и в любое время через приложение Cal, даже когда ребенок уже находится в магазине. Пополнение может быть разовым или постоянным, на сумму, выбранную родителем.



В рамках единственного в Израиле сотрудничества такого рода Cal предоставит своим клиентам 10% кэшбэк на каждую покупку в наиболее популярных среди детей сетях, согласно результатам репрезентативного национального опроса: McDonald's, Domino's, rebar, Urbanika и Top Ten, при покупке на сумму до 3 000 шекелей.



Накопленный от покупок cashback будет загружен на карту сразу же после получения транзакции и автоматически использован при следующей покупке в одной из сетей.



Карта My Cal будет выпускаться бесплатно и без комиссии за обслуживание карты. В первые три месяца будет предоставлено полное освобождение от платы за пополнение, после чего стоимость пополнения составит 2,90 шекеля.



