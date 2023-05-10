



Caesarstone закрывает завод в Сдот-Яме: грядут увольнения

Израильский производитель кварцевых столешниц Caesarstone объявил о плане оптимизации, в соответствии с которым завод-ветеран в кибуце Сдот-Ям будет закрыт. Производственная деятельность будет перенесена на другие заводы в Израиле и по всему миру. 100-120 сотрудников завода в Сдот-Яме потеряют работу, сообщает Globes.



Компания заявила, что предоставит пенсионные пособия, поможет сотрудникам найти новую работу и переведет некоторых работников на другие заводы.

Caesarstone заявила, что план рационализации сделает организационную структуру компании и глобальные производственные операции более эффективными, сократив расходы и оптимизировав производство.



Компания Caesarstone сегодня отчиталась о финансовых результатах за первый квартал 2023 года. Выручка составила 151 млн долларов США, что на 11,6% меньше, чем в соответствующем квартале 2022 года. Чистый убыток компании составил 3,8 млн долларов США по сравнению с чистой прибылью в размере 6,2 млн долларов США в первом квартале 2022 года. 2022.



