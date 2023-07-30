



Бывший глава Банка Израиля: люди стоят в очереди, чтобы вывести деньги из страны





Профессор Яаков Френкель, бывший управляющий Банком Израиля, заявил вчера в интервью 12-му каналу, что "инвесторы из США стоят в очереди, чтобы спросить, как они могут отменить свои инвестиции в государство Израиль".



По его словам, "ситуация крайне серьезная, то, что произойдет после утверждения остальных законов о правовой реформе, - это огромная катастрофа, которая разрушит экономику, общество и статус государства".



Френкель, которого Нетаниягу в свое время назначил на пост управляющего Банком Израиля, сказал: "Экономика не может работать без авторитета и без доверия. Соврал один раз - и ты попадаешь в список тех, кому не верят. Поэтому мы потеряли здесь огромный актив".



"Тем не менее, рейтинговое агентство Moody's предупредило нас о том, что оно намерено сделать. Они пытались дать нам понять, что мы должны сохранить разделение властей, это значит не испортить хрупкие балансы между властями", - пояснил влиятельный экономист. "О, горе нам, если они понизят рейтинг израильской экономики".



Бывший управляющий Банком Израиля вернулся вчера из Нью-Йорка и сказал: "История очень печальная. В Израиле были потрясающие истории успеха, начинали создавать специальные фонды для инвестиций в Израиль, а сегодня история полностью обратная. Мы начинаем быть, не скажу, что прокаженными, но неинтересными. Мы слишком маленькие".



"В конце концов, у нас была область, называемая хай-тек, жемчужина, на которую приходилось более 50% израильского экспорта и которая в значительной степени способствовала росту. Хай-тек вносил большой вклад в налоговые доходы правительства - через него оно предоставляло услуги нашим гражданам. Что происходит? Эта область высыхает. Происходит утечка мозгов, и я бы на месте капитана был очень, очень обеспокоен", - добавил профессор.