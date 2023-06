Бюджетный электрический пикап перевернет рынок электромобилей

Программа Rivian R2 находится еще в трех годах от производства, но уже начинает заявлять о себе. В четверг финансовый директор Rivian Клер Макдоноу рассказала на конференции автомобильной промышленности о цене R2 и сроках дебюта.



Макдоноу сообщила, что R2 будет представлен в начале 2026 года.



Генеральный директор Rivian Ар Джей Скариндж и директор по дизайну Джефф Хаммонд показали накануне керамическую модель R2, укрытую покрывалом.

Несмотря на то, что модель была скрыта, видно, что это внедорожник R2S, так как угадывается квадратный профиль, как у внедорожника R1S, хотя и значительно меньше. Ожидается, что R2S будет размером с Jeep Grand Cherokee.



Rivian R2 нацелена на широкий рынок, чтобы привлечь более высокие объемы. Макдоноу отметила, что цены будут в диапазоне от 40 000 до 60 000 долларов. (R1S стоит около 78 000 долларов).



Первоначально Rivian планировала, что R2 будет запущен в производство в 2025 году, но в 2022 году компания заявила, что меньшая по размеру и менее дорогостоящая модель отложена еще на год.



R2 будет построен на новом автомобильном заводе Rivian, строящемся неподалеку от Атланты, штат Джорджия. Ожидается, что завод в Джорджии будет иметь годовую мощность до 400 000 автомобилей.

