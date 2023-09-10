



Бюджетный дефицит Израиля превысил целевой показатель правительства

Бюджетный дефицит Израиля увеличился до 1,3% ВВП в конце августа 2023 года, составив 23,1 млрд шекелей за последние 12 месяцев. Об этом сообщает Министерство финансов.



Бюджетный дефицит Израиля сейчас превышает годовой целевой показатель в 1,1%, установленный правительством при утверждении бюджета в мае.

Дефицит расширялся с обеих сторон из-за снижения государственных доходов и увеличения расходов.



С начала 2023 года налоговые поступления государства сократились на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом государственные расходы за первые 8 месяцев 2023 года выросли на 9,4%, а в госбюджете учтено лишь 7,6%.



Дефицит в августе составил 5,7 млрд шекелей. С начала года наибольший дефицит был в июне – 6,2 млрд шекелей.

