



Бюджет Управления по инновациям будет сокращен на 100 миллионов шекелей

В рамках горизонтального сокращения бюджет Управления по инновациям сократится на 100 миллионов шекелей до 1,4 миллиарда. Смысл сокращения не в том, что у Управления по инновациям будет меньше операционного бюджета, а в меньшем бюджете для инвестиций в израильские стартапы в начале их пути.

Хотя эта сумма не изменит жизнь израильской индустрии высоких технологий, ее значение в основном символическое – в то время как правительство выделяет более 10 миллиардов шекелей секторам, которые не способствуют росту экономики, двигатель ее роста страдает от сокращения.



Более того, в текущий период, когда объем инвестиций иностранных и местных венчурных фондов в израильские высокие технологии сократился примерно на 70%, поощрение и бюджетирование со стороны Управления по инновациям становится все более актуальным для стартапов на начальном этапе.

Управление по инновациям – это государственный орган, который поощряет и финансирует стартапы, связанные с высокими технологиями, требующими более длительного времени разработки и, следовательно,еще не привлекательными для венчурного капитала. Например, Управление по инновациям в основном поощряет стартапы в таких важных областях, как искусственный интеллект, климат и пищевые технологии.



В последнем документе с изложением позиции Управление по инновациям написало, что для того, чтобы привести местную индустрию высоких технологий в соответствие с глобальными тенденциями, чрезвычайно важно устранить политическую неопределенность посредством “решения политико-правового кризиса”. Кроме того, ведомство попросило власти увеличить бюджет, чтобы оно могло помочь стартапам во время нынешнего глобального инвестиционного кризиса.



Управление опасается, что “из-за запланированного сокращения будет вынуждено расставить приоритеты в своих планах и сократить инвестиции в стартапы, растущие компании и технологические стратегические направления для Израиля, такие как климатические технологии и искусственный интеллект».