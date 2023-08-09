



Быстрый рост зарплат стимулирует инфляцию в Израиле

Рынок труда по-прежнему остается напряженным, с полной занятостью в Израиле и других странах. Это создает ситуацию, при которой многие сотрудники, не готовые к сокращению своей заработной платы, повышают спрос, что подпитывает инфляцию и может привести к новым повышениям процентных ставок Банка Израиля.



Данные, опубликованные на прошлой неделе Центральным статистическим бюро, показывают, что в июне средняя заработная плата в экономике выросла на 6,3%, что значительно превышает годовой уровень инфляции, который составляет 4,2%. Такой высокий рост заработной платы может привести к давлению, которое нанесет ущерб борьбе Банка Израиля с инфляцией. Кроме того, быстрый рост заработной платы является поддерживающим фактором для дальнейшего повышения процентных ставок. В результате давление на зарплаты может привести к дополнительному повышению процентных ставок, что,в свою очередь, сократит доходы многих домохозяйств в стране.



Источники на рынке считают, что последнее соглашение о заработной плате в государственном секторе между Гистадрутом и Министерством финансов будет способствовать инфляционному давлению в Израиле. Однако у Рафи Гозлана, главного экономиста IBI Investment House, есть сомнения по поводу этой оценки.



“Соглашения о заработной плате закрыли некоторые пробелы, которые открылись в частном секторе, где зарплаты в высокотехнологичной отрасли росли быстрее, чем в целом”, – говорит он, отмечая, что “повышение зарплат в госсекторе будет способствовать рыночному спросу, но основное давление исходит от частного сектора”.



Йонатан Кац, главный стратег Leader Capital Markets, согласен с Гозланом и уверен, что давление исходит в основном от частного сектора, а не от государственного.



“Давление на зарплаты в экономике является тревожной тенденцией, которая создает инфляционную среду выше той, которую хочет достичь Банк Израиля” –считает он. Кац подчеркивает, что текущее ежемесячное повышение заработной платы подстегнет инфляцию и не позволит ей упасть до установленного Банком Израиля целевого показателя в 3%.



Это не единственный фактор, который Банк Израиля будет учитывать при принятии следующих решений по процентной ставке. Обменный курс, например, является не менее значимым параметром. Гозлан из IBI считает, что данные по рынку труда поддерживают повышение процентных ставок Банком Израиля, но не думает, что это будет иметь решающее значение для решения, принятого в сентябре.



“Я предполагаю, что влияние напряженности на рынке труда на инфляцию проявится позже в этом году, поэтому я ожидаю как минимум еще одно повышение процентной ставки до конца года”, – полагает он.



