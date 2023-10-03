



Burger King не торопится уходить с российского рынка

Несмотря на заявления о скором уходе с российского рынка с началом военных действий в Украине, Burger King особо никуда не торопится. Ну, а Restaurant Brands International (RBI), которая владеет 15% франчайзинга в России, заявила, что у нее “нет никаких обновленных данных о выходе” Burger King.



В марте 2022 года сеть ресторанов быстрого питания Burger King, так же как и McDonald’s, заявила о том, что покидает рынок страны агрессора. При этом RBI сослалась на сложную франчайзинговую ситуацию, потому как было заключено порядка 800 договоров с ресторанами. В этих сделках также прописано участие еще трех партнеров по бизнесу. В итоге Дейвид Шир, президент RBI, еще в мае 2022 года заявил о том, что основной российский оператор Burger King отказывается уходить с рынка, что компания якобы начала процесс продажи своих 15% и это займет какое-то время.



Однако, прошло полтора года с момента этого заявления, а Burger King по-прежнему работает в России.



Как пишет ВВС, Стивен Тянь, исследователь из Йельского университета из группы отслеживающей компании, которые находятся на российском рынке, заявил, что франчайзинговые соглашения это такое удобное “оправдание”, “дымовая завеса”. Ведь почему-то таким компаниям как Starbucks, KFC и McDonald’s удалось расторгнуть сделку и уйти. А все прекрасно знают, какое огромное покрытие было у этих сетей в России. “Говорить, что они (RBI) хотят уйти, а затем тянуть 18 месяцев и продолжать вести бизнес в России в то время, как война продолжается… Они просто поддерживают режим Путина”.



Специалисты утверждают, что RBI со своим 15% не может требовать от партнеров просто взять и закрыться, однако компания может быть просто непреклонной и выйти из сделки. Это действие, впрочем, не будет означать, что после этого Burger King прекратит свое существование в России под этой вывеской. Большинство больших брендов вышли из соглашений, не торгуя совестью, но предложив своим партнерам более низкую стоимость доли в обмен на отказ от имени бренда, и это сработало.