



Букмекерская компания Entain покупает израильское спортивное приложение 365Score

Британская букмекерская группа Entain plc (LSE: ENT), которой принадлежит Ladbrokes, объявила о приобретении израильской спортивной медиа-компании 365Scores за 150 миллионов долларов и промежуточных платежах до 10 миллионов долларов, пишет Globes.



365Scores предоставляет результаты и спортивную информацию, редакционный и социальный контент, а также бесплатные игры, ориентированные на спорт. У компании более 15 миллионов активных пользователей по всему миру, и она входит в пятерку лучших приложений по всему миру.



365Scores была основана Ами Серкис, Рои Ахарони, Евгением Бренером и Роем Хаюми. Последний известный раунд финансирования компании был в 2014 году, когда она привлекла 5,5 млн долларов от LETA Capital, Cedar Fund, Titanium Investments и частных инвесторов.



Entain сообщат: “Сочетание глубокого опыта 365scores в области спортивного медиаконтента, основанного на данных, наряду с глобальным масштабом Entain и ведущими на рынке возможностями платформы предоставит клиентам более широкий выбор интерактивного контента и опыта. Приобретение открывает дополнительные возможности для роста и поддерживает наши глобальные стратегические амбиции”.



