



Будет как в Турции: Израилю обещают крах шекеля и 30-процентную инфляцию

Консультант израильского хедж-фонда Ави Темкин назвал Турцию полным эквивалентом Израиля относительно происходящего в экономике. Об этом он заявил в интервью изданию "Globes". Как известно, в Турции в последние годы произошел обвал обменного курса и резкий скачок инфляции.



"Все сравнения с Венгрией и Польшей явно несостоятельны, — объясняет Темкин. - Обе страны являются членами ЕС, и, несмотря на псевдодемократический режим, их зависимость от помощи Брюсселя драматична, особенно после Covid. Кроме того, у режимов в Варшаве и Будапеште нет ни религиозного измерения, ни теократических амбиций".



"Параллельным примером для нас является Турция, и поэтому я говорю "Турция здесь", — говорит он и подробно описывает сходство, которое он находит между Израилем и Турцией, а также между главами государств.



Темкин отметил, что Эрдоган был успешным премьер-министром и постепенно привел Турцию от низкого экономического статуса к высокому. Но после того как он стал президентом, он решил взять страну под контроль, подорвав демократию. Последствия этого были драматичны: валюта обесценилась, годовая инфляция выросла с 8% до 90%, а валютные резервы Турции упали со 150 млрд долларов почти до нуля.



Согласно этой параллели, Темкин делает такие прогнозы: “Обменный курс шекеля достигнет между 7 и 10 шекелей за доллар. Инфляция не менее 30%. Проценты между 10% и 15%. Потеря валютных резервов Израиля. Снижение рейтинга до уровня нежелательных облигаций. И ограничения на перевод капитала за границу.“



Помимо Турции, Темкин указывает на ряд других примеров резкого обесценивания местной валюты, включая Таиланд, Индию и Россию.



“Банк Израиля, на мой взгляд, это понимает. Конечно, все эти процессы приведут к очень глубокой рецессии в Израиле и волне значительной безработицы. 10%, 20%, называйте, как хотите. Это тип кризиса, который настолько глубок в том смысле, что все понятия, с которыми мы выросли, будут полностью перевернуты“, - говорит он.



Темкин отмечает, что если реформа будет продолжена, то уже через год-два Израиль ждет то же, что и Турцию.



“Это ужасная трагедия, потому что реальными результатами происходящего будут социальные волнения. Это не будет связано с демонстрацией за или против. Это будет результат массовых увольнений, порча сберегательных портфелей. Дело в том, что многие люди пострадают, и их способность справиться и защитить себя очень мала”, - подчеркивает Темкин.



