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Британским юристам запретили консультировать российские компании
29.06.2023 22:02 Алина Груднева

Британским юристам запретили консультировать российские компании

В Великобритании в рамках новых санкций запретили предоставлять юридические услуги физическим и юридическим лицам, связанным с Россией.

По данным Sky News, соответствующие ограничения вступили в силу 29 июня.

В британском правительстве считают, что такие санкции в рамках экономической изоляции России повлияют на ее способность получать консультации по широкому спектру вопросов.

По данным минюста Соединенного Королевства, РФ сильно зависит от западных стран в сфере юридических консультаций.

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