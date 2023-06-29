



Британским юристам запретили консультировать российские компании

В Великобритании в рамках новых санкций запретили предоставлять юридические услуги физическим и юридическим лицам, связанным с Россией.



По данным Sky News, соответствующие ограничения вступили в силу 29 июня.



В британском правительстве считают, что такие санкции в рамках экономической изоляции России повлияют на ее способность получать консультации по широкому спектру вопросов.



По данным минюста Соединенного Королевства, РФ сильно зависит от западных стран в сфере юридических консультаций.