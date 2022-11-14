



Британия выделит $5,8 миллиона на восстановление энергосистемы Украины

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли анонсировал в понедельник, 14 ноября, первый транш в рамках британского финансирования для Фонда энергетической поддержки Украины. Об этом сообщается на сайте правительства Британии.



Как отмечается, сегодня глава МИД Британии Клеверли должен подписать соглашение с министром энергетики Украины Германом Галущенко и заместителем директора секретариата Энергетического сообщества Дирком Бушле о переводе первых 5 млн фунтов стерлингов ($5,8 млн) из выделенных Лондоном 10 млн фунтов стерлингов Энергетического общества.



Эта поддержка поможет с ремонтом критически важной энергетической инфраструктуры после продолжающихся российских атак, а также возобновит электроснабжение домохозяйств и ключевых объектов, говорится в заявлении.



Великобритания является крупнейшим донором Фонда. По словам Клеверли, у Украины будет дальнейшая поддержка от Великобритании, чтобы сохранить свет по всей стране и восстановить энергетическую инфраструктуру, поврежденную российскими атаками.



«Атаки России на жизненно важную инфраструктуру показывают, что путин прибегает к отчаянным мерам. Но даже несмотря на ракетные обстрелы и отключение света, решительность украинского народа остается несокрушимой. Правительство Украины заявило, что ему нужно специализированное энергетическое оборудование для ремонта критической национальной инфраструктуры, и Великобритания поставляет его по их запросу… Нам нужно, чтобы все партнеры усилили свою поддержку и показали путину, что его попытки уничтожить Украину встретят яростное сопротивление», – заявил Клеверли.



Данное финансирование обеспечит специализированное энергетическое оборудование для поддержки и функционирования критически важной национальной инфраструктуры, это является приоритетным запросом правительства Украины.



Напомним, в апреле Энергетическое сообщество создало Фонд энергетической поддержки Украины. Консолидированные средства от доноров фонда направляются на восстановление энергетической инфраструктуры, поврежденной или разрушенной в результате боевых действий на территории Украины.

Евросоюз и другие международные партнеры Украины направят 25,5 млн евро через Фонд энергетической поддержки Украины для насущных нужд восстановления энергетической инфраструктуры.