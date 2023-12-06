



Британия ввела новый пакет санкций против России

Великобритания одобрила новый пакет антироссийских санкции, в который вошли компании и физические лица, связанные с оборонным производством в РФ, а также с продажей нефти и импортом.



Об этом сообщает министерство иностранных дел Соединенного Королевства.



В список попало 31 физическое и юридическое лицо. Они связаны с разработкой и производством БПЛА и компонентов ракет, а также импортом ключевых электронных компонентов.



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"Пакет представлен в связи с тем, что лидеры G7 должны обсудить и согласовать дополнительные меры, направленные на дальнейшее сокращение доходов, необходимых России для финансирования военной машины Путина; лишить доступа к ресурсам для ее военной и промышленной базы; и продемонстрировать России, что за ущерб, который она причинила Украине, нужно заплатить цену", - сказали в британском МИД.



Под санкции попали Авиамоторный научно-технический комплекс "Союз", АО "Научно-производственное предприятие "Радар ммс", Воткинский завод, ОАО "Радиотехкомплект", АО "Ратеп", ООО "Аэроскан". В списках оказались компании из Китая, Беларуси, Сербии, Турции, ОАЭ, Узбекистана.