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Британия ввела новый пакет санкций против России
06.12.2023 14:41 Алина Груднева

Британия ввела новый пакет санкций против России

Великобритания одобрила новый пакет антироссийских санкции, в который вошли компании и физические лица, связанные с оборонным производством в РФ, а также с продажей нефти и импортом.

Об этом сообщает министерство иностранных дел Соединенного Королевства.

В список попало 31 физическое и юридическое лицо. Они связаны с разработкой и производством БПЛА и компонентов ракет, а также импортом ключевых электронных компонентов. 

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"Пакет представлен в связи с тем, что лидеры G7 должны обсудить и согласовать дополнительные меры, направленные на дальнейшее сокращение доходов, необходимых России для финансирования военной машины Путина; лишить доступа к ресурсам для ее военной и промышленной базы; и продемонстрировать России, что за ущерб, который она причинила Украине, нужно заплатить цену", - сказали в британском МИД.

Под санкции попали Авиамоторный научно-технический комплекс "Союз", АО "Научно-производственное предприятие "Радар ммс", Воткинский завод, ОАО "Радиотехкомплект", АО "Ратеп", ООО "Аэроскан". В списках оказались компании из Китая, Беларуси, Сербии, Турции, ОАЭ, Узбекистана.

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