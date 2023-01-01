



Британия прекращает импорт сжиженного газа из России

С воскресенья, 1 января, Великобритания прекращает импорт сжиженного природного газа из России.



Об этом сообщило министерство иностранных дел Соединенного Королевства.



"Сегодня Великобритания полностью прекратила импорт российского сжиженного природного газа. Мы отрезаем Путина от финансирования его незаконной войны и поддерживаем страны по всему миру, чтобы уменьшить их собственную зависимость", - сказано в заявлении.



По предварительным данным, вместо этого Великобритания будет получать газ из США.