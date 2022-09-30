



Британия и США ввели новые санкции против РФ

В пятницу, 30 сентября, Великобритания и США ввели новые санкции против России после объявления Владимира Путина об аннексии четырех захваченных областей Украины.

В американский список вошли десятки физических и юридических лиц.



​​​США также ввели санкции за поддержку России против компаний из Китая, Беларуси и Армении.

Британия ввела санкции против главы Центрального Банка РФ Эльвиры Набиуллиной