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Британия и США ввели новые санкции против РФ
30.09.2022 17:29 Алина Груднева

Британия и США ввели новые санкции против РФ

В пятницу, 30 сентября, Великобритания и США ввели новые санкции против России после объявления Владимира Путина об аннексии четырех захваченных областей Украины.

 
В американский список вошли десятки физических и юридических лиц. 

​​​США также ввели санкции за поддержку России против компаний из Китая, Беларуси и Армении.
 
Британия ввела санкции против главы Центрального Банка РФ Эльвиры Набиуллиной

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