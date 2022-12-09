



Британия и Канада ввели новые санкции против России и Ирана

Великобритания ввела новые санкции в отношении России и Ирана.

Ограничения предусматривают заморозку активов и запрет на въезд.

В санкционный список вошли пять представителей российских силовых структур, виновных в пытках, препятствовании предотвращению насилия и участии во вторжении в Украину.

В частности, под санкции за нарушение прав человека попали сотрудник ФСБ в Крыму Андрей Тишенин и старший оперуполномоченный на полуострове Артур Шамбазов, которые пытали в 2015 году украинца Александра Костенко.

Также в списке майор юстиции Валентин Опарин и руководитель отдела прокуратуры Ростовской области Олег Ткаченко, которые препятствовали рассмотрению жалоб о пытках.

Помимо прочего, под санкции попал российский полковник Ибатуллин. Он являлся командиром 90-й танковой дивизии, находившейся на передовой после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Также санкции введены в отношении 10 иранских чиновников, шесть из которых ответственны за преследование протестующих и вынесение приговоров к смертной казни.

Следом за Британией о введении санкций против 33 российских официальных лиц объявила Канада.