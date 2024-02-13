



Британцы могут остаться без любимого напитка из-за хуситов

Британцы могут столкнуться с дефицитом некоторых сортов чая из-за продолжающихся атак хуситов на корабли в Красном море.



Об этом сообщает информационное агентство Reuters.



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Торговые представители Великобритании предупредили о том, что поставки чая находятся под угрозой из-за перебоев в цепочке поставок на фоне атак на корабли.



Британский консорциум розничной торговли объявил, что наблюдался "временный сбой" в поставках черного чая. Еще один источник в отрасли сообщил, что были задержки с поставками ароматизированных сортов любимого у британцев напитка.



Великобритания является пятым по величине импортером чая в мире. Несмотря на это, страна получает более половины продукта из Кении и Индии, что делает Соединенное Королевство зависимым от маршрута через Красное море.