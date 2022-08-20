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Британцам грозит "холодная и голодная" зима, - мэр Лондона
20.08.2022 12:11 Алина Груднева

Британцам грозит "холодная и голодная" зима, - мэр Лондона

В Великобритании жители могут встретить зиму без отопления и еды.

 
Об этом на фоне беспрецедентного роста цен сказал мэр Лондона Садик Хан.  
 
"Ничего подобного мы еще не видели. Нам грозит зима, когда миллионы людей не будут выбирать между отоплением и едой, а, к несчастью, не смогут позволить себе ни того, ни другого", - сказал он. 
 
По словам Хана, этого нельзя допускать. Он призвал британское правительство вмешаться, чтобы граждане Соединенного Королевства имели возможность удовлетворить свои основные потребности.

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