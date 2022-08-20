



Британцам грозит "холодная и голодная" зима, - мэр Лондона

В Великобритании жители могут встретить зиму без отопления и еды.

Об этом на фоне беспрецедентного роста цен сказал мэр Лондона Садик Хан.

"Ничего подобного мы еще не видели. Нам грозит зима, когда миллионы людей не будут выбирать между отоплением и едой, а, к несчастью, не смогут позволить себе ни того, ни другого", - сказал он.

По словам Хана, этого нельзя допускать. Он призвал британское правительство вмешаться, чтобы граждане Соединенного Королевства имели возможность удовлетворить свои основные потребности.