



Бразилия и Аргентина создадут общую валюту

Бразилия и Аргентина создадут общую валюту, о чем будет объявлено на саммите в Буэнос-Айресе.



По данным Financical Times, оба государства намерены призвать другие страны Латинской Америки присоединиться к этому валютному блоку.



Предполагается, что он может стать вторым по величине в мире. Бразильское правительство предложило назвать валюту "сюр" (юг). Ее создадут для содействия региональной торговле и уменьшения зависимости от доллара. Изначально она будет существовать вместе с бразильским реалом и аргентинским песо.



По мнению аналитиков, валютный блок составит около 5% мирового ВВП, если в него войдут все страны Латинской Америки. К сравнению, евро охватывает около 14% мирового ВВП.