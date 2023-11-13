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Боррель раскрыл детали о будущем 12-м пакете санкций против России
13.11.2023 19:49 Алина Груднева

Боррель раскрыл детали о будущем 12-м пакете санкций против России

В новый, 12-й пакет антироссийских санкций войдут юридические и физические лица, а также алмазодобывающая сфера.

Об этом по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС в Брюсселе рассказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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Он надеется представить свое предложение по новому пакету санкций уже на следующей неделе.

"Он включит новые списки персональных ограничений, новые экспортные ограничения, включая алмазы, действия по укреплению потолка цен на нефть, чтобы ограничивать доходы России, борьбу с обходом санкций", - пояснил Боррель.

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