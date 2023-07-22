



Болгария забирает порт из-под контроля российской компании

Болгарский парламент проголосовал за законопроект, предусматривающий возвращение под контроль государства порта Росенец, который находится в концессии российской компании Лукойл. Об этом информирует Reuters.



После того, как договоры о концессии прекратят свое действие, российская компания сможет и дальше пользоваться нефтяным терминалом, но будет обязана платить за их аренду болгарскому правительству.



Сообщается, что порт Росенец имеет единственный специализированный нефтяной терминал на болгарском побережье Черного моря и был под контролем российской компании с 2011 года, когда ей был предоставлен его в концессию на 35 лет.



Законопроект, расторгающий договор о концессии, предлагает лишить Россию возможности использовать болгарские предприятия для заработка денег на войну. Также это решение будет способствовать выполнению санкций Евросоюза и поддержит заявку Болгарии на вступление в Шенгенскую зону.