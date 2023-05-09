



Более половины новых израильских стартапов зарегистрированы за границей

В новом отчете говорится, что около 56% новых израильских стартапов решили зарегистрироваться за границей в первом квартале 2023 года, а еще 49 компаний находятся в процессе преобразования в американские фирмы. Для сравнения, в 2022 году 80% израильских стартапов зарегистрировались в Израиле.



В ходе опроса были собраны данные ведущих юридических фирм в израильском секторе высоких технологий, членов израильской ассоциации адвокатов и бухгалтерских фирм. В течение нескольких месяцев возникало беспокойство по поводу того, что все меньше и меньше израильских стартапов регистрируется в Израиле, и это первое исследование такого рода, подтверждающее это. Фирмы, участвующие в опросе, также рассматривают 49 дел, в которых израильские компании стремятся стать американскими компаниями. Общее количество новых стартапов, созданных в первом квартале 2023 года, составило 143.



Глава юридического и бухгалтерского комитета IATI Дэн Шамгар считает, что основной причиной регистрации стартапов за границей являются запросы их инвесторов.



“Процент стартапов, решивших зарегистрироваться за пределами Израиля в первом квартале 2023 года, увеличился на 192%. Это кардинальное изменение”, – отметил он. “Как те, кто стремится к дальнейшему росту и процветанию индустрии высоких технологий в Израиле, мы призываем к немедленным действиям, чтобы остановить этот сдвиг”.



Место, где стартап решит зарегистрироваться, обычно находится там, где находится его центр операций и основные активы, включая интеллектуальную собственность, где будет признана большая часть его дохода и где он будет платить налоги. Решение о смене страны регистрации компании – сложный процесс, поэтому многие новые стартапы стали изначально регистрироваться за границей.