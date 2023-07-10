



Более 50% технологических компаний в Израиле сокращают рабочие места

По данным Центрального статистического бюро, 52% израильских компаний в сфере высокотехнологичных услуг уменьшили количество сотрудников в первой половине 2023 года. Это резкий скачок сокращений по сравнению с 22% компаний, оптимизирующих штат во второй половине 2022 года.



Сервисные компании также сократили свою рабочую силу в первой половине 2023 года: 21% компаний сообщили о сокращении числа сотрудников по сравнению с 11% во второй половине 2022 года. Другими словами, произошло ослабление рынка труда, особенно в технологическом секторе.



33% руководителей компаний в сфере высокотехнологичных услуг сообщили, что в первой половине 2023 года их компаниям не был нанесен экономический ущерб, по сравнению с 54% в сфере нетехнических услуг, которые заявили об отсутствии ущерба для их компаний.



36% высокотехнологичных сервисных компаний сообщили о падении спроса на продукцию, которую они предоставляют. Возможно, это связано с общим снижением спроса во всем мире из-за инфляции и замедлением экономического роста. Повышение процентных ставок также затрудняет привлечение нового капитала, что, вероятно, приводит к тому, что 20% высокотехнологичных компаний сообщают о финансовом ущербе.



Доказательства сокращений в этой области можно увидеть в сообщении Центрального статистического бюро, опубликованном в июне. Количество вакансий для программистов продолжает снижаться и составило в среднем 5 872 с марта по май 2023 года по сравнению с 6 035 в среднем с февраля по апрель. На пике спроса на программистов, с декабря 2021 года по февраль 2022 года, было не менее 14 239 вакансий программистов.