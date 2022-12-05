



Банк Израиля требует повышения депозитных ставок

Процентная ставка Банка Израиля в настоящее время составляет 3,25% и, вероятно, не остановится на этом. Банк уже открыто говорит о дальнейшем повышении ставки до 3,5%, а некоторые аналитики прогнозируют, что оно достигнет 4%. Между тем, Банк Израиля оказывает давление на другие банки, чтобы они повышали ставки вкладчикам, выставляя на аукцион трехмесячные, шестимесячные и годовые краткосрочные кредитные сертификаты (макам) на сумму 38 миллиардов шекелей.



Предполагается, что эти ценные бумаги принесут годовой доход более 3%, что лишь немного ниже ключевой процентной ставки Банка Израиля. В последние недели Банк Израиля несколько раз использовал этот инструмент с целью поощрения населения к сбережениям и повышения доходности, предлагаемой фондами финансового рынка, которые представляют собой альтернативу банковским депозитам.



Банк Израиля в основном нацелен на краткосрочные банковские депозиты, куда вкладывается большая часть денег населения. Банки в настоящее время предлагают очень низкие процентные ставки по этим депозитам по сравнению со ставками по депозитам на год и более.



Предлагая населению возможность покупать облигации напрямую или косвенно через финансовые фонды, Банк Израиля заставляет банки решать, хотят ли они поднять процентные ставки по краткосрочным депозитам, чтобы удержать своих клиентов, или довольствоваться долгосрочными вкладами.



Управляющий Банком Израиля Амир Ярон заявил на недавнем заседании финансового комитета Кнессета: "Я хочу, чтобы банки повышали процентные ставки по депозитам и быстрее".

