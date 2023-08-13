



Богатые тоже плачут: Google не знает, куда потратить деньги

Одна из крупнейших в мире по своей стоимости компания — Alphabet, материнская компания Google — столкнулась с новой проблемой, как потратить свою быстро растущую кучу денег, пишет Bloomberg.



Компания заработала почти $29 млрд наличными во втором квартале после принятых мер по сокращению расходов — сокращения тысяч рабочих мест и минимизации убытков в различных проектах.



После этого у Alphabet осталось наличных и краткосрочных рыночных ценных бумаг на сумму около $118 млрд — это больше, чем у любой другой компании из Nasdaq 100, не считая Apple, у которой около $167 млрд.



Однако, в отличие от Apple, которая стремится вернуть большую часть своих денежных средств акционерам с помощью обратного выкупа акций и дивидендов, у Alphabet нет четкой стратегии возврата капитала — эта проблема в прошлом не возникала.