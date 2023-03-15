



Boeing продаст 80 самолетов авиакомпаниям Саудовской Аравии

Авиастроительная компания Boeing рассчитывает продать 78 самолетов Dreamliner двум авиакомпаниям Саудовской Аравии, сообщил Reuters в понедельник источник, знакомый с этим вопросом.



Официальное объявление о планах ожидается уже во вторник, а общая сумма сделки составит почти 37 миллиардов долларов. Авиакомпании обычно получают неразглашаемые скидки при покупке самолетов.



По словам источника, государственная авиакомпания Saudi Arabian Airlines и новая национальная авиакомпания Riyadh Air приобретут Boeing 787. Ожидается, что авиакомпании купят в общей сложности 78 таких самолетов, разделив их между собой, и получат возможность купить еще 43 самолета, сказал источник.



Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман официально объявил в воскресенье о создании Riyadh Air с ветераном отрасли Тони Дугласом в качестве исполнительного директора, поскольку королевство стремится конкурировать с региональными транспортными и туристическими узлами.



По данным государственного информационного агентства SPA, к 2030 году Riyadh Air будет обслуживать более 100 направлений по всему миру, используя расположение королевства между Азией, Африкой и Европой.



Ожидается, что новая авиакомпания добавит 20 миллиардов долларов к росту ненефтяного ВВП Саудовской Аравии и создаст более 200 000 рабочих мест как прямо, так и косвенно, говорится в сообщении.



Riyadh Air полностью принадлежит государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии, который имеет активы на сумму более 600 миллиардов долларов и возглавляет усилия королевства по диверсификации своей экономики и отказу от нефти.



В октябре Саудовская Аравия вела предварительные переговоры о заказе почти 40 самолетов A350 у Airbus, в то время как Boeing также лоббировал расширение транспортной инфраструктуры королевства.