



Boeing опередил Airbus, поставив 130 самолетов в первом квартале

Компания Boeing объявила о поставках 130 самолетов в первом квартале 2023 года, опередив конкурента Airbus, который поставил 127 самолетов.



Поставки Boeing выросли почти на 27% по сравнению с годом ранее, когда было поставлено 95 самолетов.



В марте американский производитель самолетов поставил 64 самолета, что на 36% больше, чем 41 самолет, переданный заказчикам в том же месяце прошлого года.



52 из этой суммы пришлись на 737 MAX, причем United Airlines и Southwest Airlines приобрели по 12 самолетов MAX.



Среди других поставок - один самолет P-8 Poseidon, один грузовой самолет 767 - что стало первой поставкой 767 в этом году, осуществленной после того, как Boeing устранил проблему с топливными баками, - и три самолета 777.



Airbus передал 127 самолетов в первом квартале, включая 61 поставку в прошлом месяце, объявил европейский производитель самолетов.



Квартальные поставки снизились на 11% по сравнению со 142 физическими поставками годом ранее, или на 9% по сравнению со скорректированным показателем годичной давности в 140 единиц.



За последние три месяца Boeing и Airbus почти сравнялись по поставкам. В январе и феврале каждый из них передал заказчикам в общей сложности 66 самолетов.



Airbus планирует поставить 720 самолетов в этом году, в то время как Boeing поставил цели поставить не менее 400 самолетов 737 MAX и 70 самолетов 787.