



Bloomberg: Twitter стал стоить втрое меньше после того, как его купил Илон Маск

Внешний инвестор Twitter компания Fidelity сообщила, что платформа потеряла две трети своей стоимости после покупки Илоном Маском, пишет Bloomberg.



Маск потратил на Twitter $44 миллиарда, в том числе $33,5 миллиарда собственного капитала. Недавно он сказал, что Twitter стоит меньше половины этой суммы. По данным Fidelity, Twitter теперь стоит всего 33% от того, что заплатил Илон Маск.



В ноябре Fidelity впервые снизила стоимость своей доли в Twitter до 44% стоимости покупки. После этого она еще дважды снижала цену – в декабре и феврале.

С тех пор как компанию возглавил Илон Маск, Twitter испытывает финансовые трудности. После того, как Маск обременил компанию долгом в 13 миллиардов долларов, ошибочные решения гендиректора и проблемы с модерацией контента привели к тому, что доход от рекламы упал на 50%.



Американский миллиардер пытался возместить этот доход продажей подписок на Twitter Blue, но эта попытка пока не удалась. По состоянию на конец марта подписку получают менее 1% ежемесячных пользователей Twitter.