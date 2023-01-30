



Bloomberg: Россия не заменит свой энергетический рынок в Европе

Россия почти 50 лет строила свой энергетический рынок в Европе, который был уничтожен менее чем за 50 недель действиями Путина.



Как сообщает Bloomberg, найти замену "практически невозможно".



В то время как Россия нашла альтернативные рынки для своей сырой нефти, в основном в Индии, переход на продажи нефтепродуктов и, возможно, даже больше, природного газа займет годы и будет стоить огромных денег.



Когда 24 февраля войска Москвы вторглись в Украину, ее европейские потребители энергии испугались. Рынок, который поглощал почти 2,5 миллиона баррелей нефти в день, еще 1 миллион баррелей нефтепродуктов и 155 миллиардов кубометров природного газа в год, практически исчез, пишет Bloomberg.



Потоки сырой нефти из России в страны Европы начали сокращаться. Европейский рынок природного газа России также был потерян.



В то время как Россия, возможно, сможет спасти своего рода энергетические отношения с Европой после окончания войны, что неизбежно произойдет, маловероятно, что страны ЕС когда-либо позволят себе или будут нуждаться в такой же зависимости от российского газа, как это было год назад.